Acodeco impulsa mercados competitivos en beneficio de consumidores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reafirmó su compromiso de promover mercados más competitivos y transparentes, con el objetivo de que los consumidores tengan acceso a una mayor variedad de productos de calidad a precios competitivos, mientras se fortalecen las oportunidades para los productores nacionales.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid , explicó que el trabajo de la institución no se limita a la atención de quejas y la fiscalización de comercios, sino que también incluye el análisis de la cadena de abastecimiento de alimentos y el monitoreo de los factores que influyen en la formación de los precios.

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"Buscamos que haya más competencia y una mayor oferta para que el consumidor tenga la posibilidad de elegir productos de calidad a mejores precios. Una competencia sana beneficia tanto a los consumidores como a los productores", señaló. "Buscamos que haya más competencia y una mayor oferta para que el consumidor tenga la posibilidad de elegir productos de calidad a mejores precios. Una competencia sana beneficia tanto a los consumidores como a los productores", señaló.

Acodeco monitorea productos agrícolas y precios

Como parte de estas acciones, la entidad realiza verificaciones de inventarios de productos agrícolas como arroz, papa y cebolla, supervisa las pesas utilizadas en las subastas ganaderas y fiscaliza el cumplimiento de los reglamentos técnicos, con el propósito de fortalecer la transparencia y la confianza en el mercado.

Además, la Acodeco destacó la importancia de que los comercios identifiquen claramente el origen de los productos, permitiendo que los consumidores conozcan si adquieren alimentos nacionales o importados y puedan tomar decisiones de compra con información clara y veraz.

Advierten sobre desafíos para los productores

El administrador de la entidad indicó que uno de los principales retos del sector agropecuario son los prolongados plazos de pago que, en algunos casos, enfrentan los productores por parte de grandes cadenas comerciales.

Según explicó, esta situación puede afectar la liquidez de los productores y favorecer una mayor participación de intermediarios en la comercialización de los alimentos.

Recomiendan comparar precios y comprar en mercados públicos

En cuanto al monitoreo de precios, Abadi Balid recordó que la Acodeco elabora mensualmente el costo de la canasta básica alimentaria de 59 productos, información que actualmente se actualiza cada quince días en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), debido al contexto económico internacional.

Finalmente, recomendó a los consumidores comparar precios y realizar sus compras en mercados públicos y centros de distribución, donde los productos suelen llegar con menos intermediarios, lo que permite acceder a alimentos frescos y, en muchos casos, a mejores precios. Asimismo, invitó a los productores a aprovechar la información técnica que genera la institución para fortalecer su actividad y contribuir al desarrollo de mercados más eficientes.