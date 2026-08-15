Lista de las Agroferias del IMA para el lunes 17 y martes 18 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 17 y martes 18 de agosto, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA
Agroferias del lunes 17 de agosto
Panamá Oeste
- Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de La 20 de Enero, en la Concepción, Bugaba.
Panamá
- Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos, Juan Díaz, Panamá.
Martes 18 de agosto
Colón
- Barriada Juan Demóstenes Arosemena (sector La Y), distrito de Colón.
Panamá
- Complejo Deportivo Gelabert, en Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.
Comarca Ngäbe Buglé
- Junta Comunal de Güibale, distrito de Ñürum.
- Comunidad de Samboa, en el distrito de Jirondai.
Veraguas
- Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.
- Casa comunal de Calidonia, distrito de Soná.
Chiriquí
- Cancha comunal de Quebrada de Piedra, distrito de Tolé.
Panamá Oeste
- Parque Llanito Verde, La Chorrera.
Coclé
- Casa comunal de Huacas, distrito de Natá.
Panamá Este
- Unión Herrerana de Chinina, distrito de Chepo.
Darién
- Cuadro de fútbol de Puerto Lara, en Zapallal, distrito de Santa Fe.