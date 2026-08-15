Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2026 - 17:52

Lista de las Agroferias del IMA para el lunes 17 y martes 18 de agosto

El IMA anunció las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 17 y martes 18 de agosto, con productos a bajo costo.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 17 y martes 18 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA

Agroferias del lunes 17 de agosto

Panamá Oeste

  • Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de La 20 de Enero, en la Concepción, Bugaba.

Panamá

  • Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos, Juan Díaz, Panamá.

Martes 18 de agosto

Colón

  • Barriada Juan Demóstenes Arosemena (sector La Y), distrito de Colón.

Panamá

  • Complejo Deportivo Gelabert, en Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Junta Comunal de Güibale, distrito de Ñürum.
  • Comunidad de Samboa, en el distrito de Jirondai.

Veraguas

  • Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.
  • Casa comunal de Calidonia, distrito de Soná.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Quebrada de Piedra, distrito de Tolé.

Panamá Oeste

  • Parque Llanito Verde, La Chorrera.

Coclé

  • Casa comunal de Huacas, distrito de Natá.

Panamá Este

  • Unión Herrerana de Chinina, distrito de Chepo.

Darién

  • Cuadro de fútbol de Puerto Lara, en Zapallal, distrito de Santa Fe.
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