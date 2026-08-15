MINSA licita construcción de nuevo centro de salud de Montijo por $9 millones

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que publicó en el portal Panamá Compra el pliego de cargos para la licitación pública del nuevo centro de salud de Montijo, en la provincia de Veraguas, cuya estructura actual presenta fisuras.

El centro permanece cerrado y la atención medica fue trasladada temporalmente a instalaciones facilitadas por el Ministerio de Educación (MEDUCA).

La obra, que contempla la demolición de la infraestructura existente y la edificación del nuevo centro con una inversión de 9 millones de dólares, tendrá un periodo de ejecución estimado en 18 meses una vez adjudicado el contrato e iniciados los trabajos.

El proyecto forma parte de un plan para el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en la provincia de Veraguas, el cual supera los 100 millones de dólares en distintas obras, según detalló el MINSA.

Entre las obras proyectadas destacan intervenciones en Tigre de los Amarillos ($5 millones), Bahía Honda ($1 millón), el Hospital de Cañazas ($36 millones) y Canto del Llano ($23 millones), además de otras obras en el distrito de Santiago y diversos puntos de la provincia.