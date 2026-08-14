Gobierno anuncia 2,000 pasantías agropecuarias y remuneradas para jóvenes

El presidente José Raúl Mulino anunció la apertura de 2000 pasantías dirigidas a jóvenes de entre 17 y 24 años para su primera experiencia laboral en el sector agropecuario, a través del programa Mi Primer Empleo Agro.

“Se ha puesto en marcha el programa Mi Primer empleo Agro, mediante el cual el Gobierno aporta B/.300.00 mensuales durante la pasantía remunerada y el productor complementa el salario mínimo. Se trata de una alianza que comparte la responsabilidad de formar e incorporar nuevos talentos al sector. Las pasantías remuneradas tendrán una duración de tres meses y brindarán a los jóvenes experiencia práctica, con la posibilidad de integrarse de forma permanente al mercado laboral”, detalló.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, indicó que el programa inició en Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas, y que, “debido al éxito en las inscripciones (1,300 hasta la fecha), ayer se extendió el programa a Coclé. Se ha habilitado la línea de WhatsApp 6747-6074 para las inscripciones e información”.

Además, el gobernante comunicó que a partir del mes de septiembre se dará inicio a las actividades del Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO AIP) en Ciudad del Saber. A través de este centro se otorgarán las primeras 100 becas a jóvenes que se formarán como técnicos superiores de ciclo corto en Ciencias Agroalimentarias, quienes contarán con alojamiento, alimentación, aulas de primer nivel, laboratorios y una enseñanza moderna impartida por profesores nacionales e internacionales.

“Una de las gratas sorpresas es tener más de 500 aspirantes y que la mitad sean mujeres, muchas de ellas del interior del país, que serán las protagonistas de la transformación. Estas becas son una gran inversión en nuestro campo y, como digo siempre: cada balboa que se invierte en el sector agroindustrial retorna multiplicado”, añadió.