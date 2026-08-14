MEF propone exonerar de ITBI los primeros B/.120,000 en la compra de viviendas nuevas.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974. La propuesta establece un nuevo esquema para el Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en la primera venta de viviendas nuevas, con el objetivo de facilitar el acceso habitacional a las familias panameñas, incentivar la inversión privada y fomentar la generación de empleo formal bajo principios de responsabilidad fiscal.

Durante su exposición, Chapman enfatizó que el acceso a una vivienda digna resulta clave para la formación de patrimonio y la movilidad social. Asimismo, resaltó el rol de la industria inmobiliaria como motor dinámico para la construcción, el comercio y los servicios financieros.

El proyecto de ley fija las siguientes condiciones tributarias según el valor del inmueble:

Exoneración total hasta B/.120,000: Los primeros B/.120,000 de la base imponible en la primera venta de viviendas nuevas quedarán exentos del impuesto, independientemente del valor total del inmueble.

Escala preferencial entre B/.120,000 y B/.200,000: Las propiedades cuya base imponible se ubique en este rango aplicarán una tarifa tributaria reducida, la cual se calculará únicamente sobre el monto que exceda el límite exento.

Régimen general para inmuebles superiores a B/.200,000: Las viviendas que superen este valor mantendrán la exención sobre los primeros B/.120,000, mientras que el excedente tributará bajo la tarifa habitual.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicaron que este esquema evita la pérdida abrupta del incentivo fiscal ante incrementos en el valor de la propiedad. Del mismo modo, el Ejecutivo señaló que, si bien el ITBI recae legalmente sobre el vendedor, la carga tributaria incide de forma directa en los costos de construcción, la viabilidad de nuevos desarrollos y el precio final de cara al comprador.

En acatamiento al artículo 276 de la Constitución Política, que exige compensar cualquier afectación a los ingresos del Presupuesto General del Estado, el Gobierno presentó de forma paralela una reforma al Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS). Esta medida busca gravamen a operaciones realizadas a través de plataformas digitales no reguladas, recaudación con la que el MEF prevé equilibrar el impacto fiscal del beneficio otorgado a la vivienda.