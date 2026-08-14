Caso de reclutamiento para la guerra Rusia-Ucrania: ordenan detención provisional a otro implicado

Un hombre de 63 años quedó bajo detención provisional luego de que un juez de Garantías le imputara la presunta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de trata de personas, dentro de la investigación por el supuesto reclutamiento de panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La decisión fue tomada por el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, quien consideró que la medida era necesaria, idónea y proporcional ante la gravedad de los hechos investigados.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Decretan detención domiciliaria a Ninoshka Ríos, exasistente administrativa de la DGI

El juzgador también tomó en cuenta los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga, la posible afectación de medios de prueba, el riesgo para la comunidad y la posibilidad de atentar contra las víctimas.

Detención Provisional: ¿Cómo habría operado el supuesto reclutamiento?

Queda detenido provisionalmente otro implicado en caso de reclutamiento para combatir en guerra entre Rusia y Ucrania... Más detalles en la web: https://t.co/y6CwclBmnC pic.twitter.com/rZIHOJl96w — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) August 14, 2026

De acuerdo con la investigación, el caso está relacionado con una presunta estructura dedicada a reclutar panameños para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

A los interesados, presuntamente, se les ofrecían salarios de entre $3,000 y $6,000 mensuales, mientras que la remuneración podía superar los $6,000 si eran enviados a una misión.

Contenido relacionado: Reclutamiento de panameños para la guerra: hay 12 investigaciones y dos detenidos

También se les habría ofrecido un seguro de vida de hasta $400,000 en caso de fallecimiento. Según las pesquisas, el imputado presuntamente citaba a los interesados en los alrededores de la Iglesia del Carmen.

Desde ese punto, los ciudadanos eran trasladados a las oficinas de pasaportes y posteriormente a una vivienda conocida como “La Mansión”, ubicada en Bella Vista.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del supuesto reclutamiento y las responsabilidades que correspondan.