SINAPROC mantiene vigilancia sobre ríos y condiciones meteorológicas en Bocas del Toro

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través de su personal operativo y equipos de monitoreo, mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los principales ríos en la provincia de Bocas del Toro.
El SINAPROC mantiene especial atención en comunidades fronterizas y zonas aledañas a cuerpos de agua con el fin de identificar oportunamente incrementos en los cauces, lluvias intensas u otros factores de riesgo.
Asimismo, la institución exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y abstenerse de cruzar ríos, quebradas o tramos inundados, ya sea a pie o en vehículo, durante los periodos de lluvia. A través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), se mantiene la articulación con autoridades locales para reforzar las labores de prevención y respuesta.