SINAPROC mantiene vigilancia sobre ríos y condiciones meteorológicas en Bocas del Toro

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ), a través de su personal operativo y equipos de monitoreo, mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los principales ríos en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con el informe de las 7:25 a.m. de este viernes 14 de agosto, la entidad realiza un seguimiento continuo en distintos puntos de los distritos de Changuinola y Chiriquí Grande, así como en sectores de la Comarca Ngäbe-Buglé. La supervisión abarca áreas cercanas a los ríos Sixaola y Changuinola, mediante reportes suministrados por voluntarios, coordinadores comunitarios y estamentos de seguridad.

El SINAPROC mantiene especial atención en comunidades fronterizas y zonas aledañas a cuerpos de agua con el fin de identificar oportunamente incrementos en los cauces, lluvias intensas u otros factores de riesgo.

Asimismo, la institución exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y abstenerse de cruzar ríos, quebradas o tramos inundados, ya sea a pie o en vehículo, durante los periodos de lluvia. A través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), se mantiene la articulación con autoridades locales para reforzar las labores de prevención y respuesta.