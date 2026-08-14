Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 11:41

SINAPROC mantiene vigilancia sobre ríos y condiciones meteorológicas en Bocas del Toro

El SINAPROC mantiene especial atención en comunidades fronterizas y zonas aledañas a cuerpos de agua en la provincia de Bocas del Toro.

SINAPROC mantiene vigilancia sobre ríos de Bocas del Toro. 

SINAPROC mantiene vigilancia sobre ríos de Bocas del Toro. 

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través de su personal operativo y equipos de monitoreo, mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los principales ríos en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con el informe de las 7:25 a.m. de este viernes 14 de agosto, la entidad realiza un seguimiento continuo en distintos puntos de los distritos de Changuinola y Chiriquí Grande, así como en sectores de la Comarca Ngäbe-Buglé. La supervisión abarca áreas cercanas a los ríos Sixaola y Changuinola, mediante reportes suministrados por voluntarios, coordinadores comunitarios y estamentos de seguridad.

El SINAPROC mantiene especial atención en comunidades fronterizas y zonas aledañas a cuerpos de agua con el fin de identificar oportunamente incrementos en los cauces, lluvias intensas u otros factores de riesgo.

Asimismo, la institución exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y abstenerse de cruzar ríos, quebradas o tramos inundados, ya sea a pie o en vehículo, durante los periodos de lluvia. A través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), se mantiene la articulación con autoridades locales para reforzar las labores de prevención y respuesta.

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC monitorea movimientos sísmicos registrados en el Pacífico panameño

¡Atención, Panamá! SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas hasta el 16 de agosto

Sismo de magnitud 4.2 se registró en Tonosí, Sinaproc no reporta daños estructurales

Recomendadas

Más Noticias