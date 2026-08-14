BDA agilizará préstamos para productores afectados por El Niño

La Junta Directiva del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) se reunirá la próxima semana para agilizar los préstamos dirigidos a pequeños productores, ante el impacto del fenómeno de El Niño en las áreas productivas del país.

La información fue dada a conocer por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, durante una reunión del Consejo Consultivo Agropecuario encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en Penonomé, provincia de Coclé.

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El encuentro tuvo como objetivo evaluar junto a los productores las medidas necesarias para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario.

¿Qué préstamos ofrecerá el BDA a los productores?

Durante la reunión, en la que también participó el gerente general del BDA, Francisco Mejía, se abordaron las opciones de financiamiento que ofrece la banca estatal mediante créditos con bajas tasas de interés.

Estos préstamos permitirían a los pequeños productores implementar sistemas para mejorar el acceso al agua, tanto en actividades pecuarias como en diferentes cultivos.

Entre las alternativas contempladas se encuentran mecanismos para la extracción y aprovechamiento del agua en las áreas productivas.

BDA financiará pozos y sistemas para extraer agua

El BDA mantiene disponible el Programa de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, dirigido a facilitar financiamiento en condiciones favorables para productores.

El programa contempla recursos para proyectos como:

Perforación de pozos .

. Instalación de molinos de viento .

. Instalación de bombas hidráulicas de ariete .

. Sistemas destinados a mejorar la disponibilidad de agua para la producción.

La iniciativa busca ayudar a los productores a implementar medidas que les permitan enfrentar condiciones climáticas adversas y mantener sus actividades productivas.

BDA prioriza a micro y pequeños productores

De acuerdo con el MIDA, el BDA, como parte de su proceso de transformación institucional, tiene entre sus prioridades atender a micro y pequeños productores nacionales, considerados un segmento importante para la producción de alimentos.

La agilización de los préstamos busca facilitar el acceso a recursos para que estos productores puedan realizar inversiones destinadas a mejorar la capacidad de sus fincas y reducir el impacto de las condiciones climáticas sobre sus cultivos y actividades pecuarias.