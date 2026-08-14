Pago del MIDES: ¿cuándo recibirán los beneficiarios la tercera transferencia de 2026?

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó las fechas correspondientes al **tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) de 2026), que beneficiará a 187,056 personas en todo el país.

Para garantizar los recursos necesarios para este desembolso, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida interinstitucional por B/.5,969,672 a favor del MIDES.

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¿Cuándo será el tercer pago del MIDES 2026?

MIDES

De acuerdo con el calendario divulgado por el MIDES, el tercer desembolso de los PTMC se realizará durante el mes de septiembre de 2026. Para los beneficiarios que reciben la transferencia mediante Tarjeta Clave Social, el pago se efectuará:

Del lunes 7 al viernes 18 de septiembre de 2026: pago mediante Tarjeta Clave Social.

Los beneficiarios deberán estar atentos a los canales oficiales del MIDES para conocer cualquier actualización relacionada con el calendario y las modalidades de pago.

¿Cuántas personas recibirán el tercer pago?

El tercer desembolso de los programas de transferencias monetarias condicionadas alcanzará a 187,056 beneficiarios a nivel nacional. Los PTMC forman parte de los programas de protección social dirigidos a distintos sectores de la población en situación de vulnerabilidad.