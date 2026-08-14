MIDES lleva servicios a más de 2,100 personas en El Picador

Más de 2,100 personas fueron atendidas por el MIDES @MIDES

Más de 2,100 personas de El Picador, en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, fueron atendidas durante la Jornada de Acción Social “Transformando Vidas con Paso Firme”, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) .

La actividad, realizada el 13 de agosto de 2026 en la Casa Comunal de El Picador, permitió acercar programas sociales, servicios de salud, atención de vivienda y otros servicios de instituciones del Estado a los moradores de esta comunidad.

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La jornada fue encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, como parte de la estrategia del MIDES de llevar la oferta social del Gobierno Nacional directamente a las comunidades.

¿Qué servicios recibieron los moradores de El Picador?

Durante la jornada, diferentes instituciones brindaron atención a los residentes. El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) atendió a 1,350 personas, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) aplicó 91 vacunas y realizó 20 tomas de presión arterial.

En materia de vivienda, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) recibió 20 solicitudes de vivienda.

Por parte del MIDES, los programas sociales registraron las siguientes atenciones:

120 a los 65: 202 personas atendidas.

202 personas atendidas. Red de Oportunidades: 111 personas.

111 personas. Ángel Guardián: 16 personas.

16 personas. Bono Alimenticio Nutricional: 32 personas.

Además, el COAI atendió 28 casos y el servicio de óptica realizó 148 pruebas de vista. El CAIPI, por su parte, registró 73 atenciones dirigidas a la primera infancia y sus familias.

MIDES orientó sobre programas de transferencias

Durante la actividad también se brindó orientación a los moradores sobre los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC).

Los equipos explicaron aspectos relacionados con el cumplimiento de las corresponsabilidades, los períodos de actualización y los trámites que deben realizar los beneficiarios de cada programa.

La jornada también incluyó actividades de participación ciudadana, voluntariado y formación para jóvenes, con énfasis en el autocuidado y la participación comunitaria.