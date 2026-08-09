Tercer pago MIDES 2026: conoce las fechas para 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) dio a conocer las fechas correspondientes al tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) de 2026, que beneficiará a 187,056 personas a nivel nacional.

Para completar los recursos necesarios para este desembolso, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida interinstitucional por B/.5,969,672 a favor del MIDES.

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¿Cuándo será el tercer pago del MIDES 2026?

De acuerdo con el calendario establecido por el MIDES, los pagos correspondientes al tercer desembolso de 2026 se realizarán durante el mes de septiembre.

Las fechas son las siguientes:

Del 7 al 18 de septiembre: pagos mediante el sistema de Tarjeta Clave Social .

pagos mediante el sistema de . Del 21 al 25 de septiembre: pagos en áreas de difícil acceso.

Un traslado de partida por la suma de 5.9 millones de dólares fue aprobado esta semana por la Comisión de Presupuesto a favor del Ministerio de Desarrollo Social, para cumplir con el tercer pago de los programas sociales a un total de 185 mil beneficiarios.



“Esta semana… pic.twitter.com/k2R3vykx9H — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

Por lo tanto, los beneficiarios deben estar atentos a las fechas que correspondan a su modalidad de pago.

¿Qué programas del MIDES recibirán el tercer pago?

El tercer desembolso de 2026 contempla a los beneficiarios de cuatro programas sociales:

120 a los 65

Red de Oportunidades

Ángel Guardián

Bono Alimenticio Nutricional

En conjunto, estos programas alcanzarán a 187,056 beneficiarios mediante las diferentes modalidades de pago.

Aprueban traslado de partidas al Mides para pago de beneficios sociales https://t.co/iAn7y0wZwe — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

¿Habrá nuevos beneficiarios en el tercer pago?

Para esta jornada también está prevista la incorporación de cerca de 4,000 nuevos beneficiarios a nivel nacional.

El MIDES ha venido ampliando la cobertura de los programas sociales durante 2026. En el segundo pago del año, por ejemplo, la institución informó sobre la incorporación de nuevos beneficiarios a 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional.