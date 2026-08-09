Pago del PASE-U por tarjeta: IFARHU no aceptará cartas de autorización en Colón

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con la Caja de Ahorros, continuará en la provincia de Colón el proceso de modernización del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) mediante la entrega de tarjetas para recibir el beneficio.

La institución advirtió que la tarjeta será entregada únicamente al acudiente correspondiente , por lo que no se aceptarán cartas de autorización para que otra persona realice el trámite.

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Tema de interés: IFARHU: centros de entrega de tarjetas y pagos PASE-U el 11 de agosto

Además, el IFARHU informó que no atenderá a personas que presenten cédulas de identidad personal vencidas.

¿Cuándo entregará el IFARHU las tarjetas del PASE-U en Colón?

La entrega de las tarjetas se realizará del 11 al 22 de agosto de 2026.

Del 11 al 22 de agosto inicia la entrega de tarjetas para el cobro del #PASEU en la provincia de Colón.



Acude con tu cédula vigente y la app Punch by Caja de Ahorros descargada.



Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

https://t.co/xyM00ik7XZ pic.twitter.com/ERku0ZWxng — IFARHU (@IFARHU) August 5, 2026

Los acudientes deberán consultar previamente el cronograma oficial para conocer la fecha que les corresponde y acudir al centro de entrega asignado.

La atención se brindará en horario de:

7:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Qué debe llevar el acudiente para retirar la tarjeta?

Para recibir la tarjeta del PASE-U, el acudiente deberá cumplir con los requisitos establecidos por el IFARHU.

Debe presentar:

Cédula de identidad personal vigente.

Acudir al centro de entrega asignado según el cronograma oficial.

según el cronograma oficial. Descargar previamente la aplicación Punch by Caja de Ahorros.

El IFARHU reiteró que las personas deben verificar con anticipación la fecha y el lugar que les corresponden para evitar inconvenientes durante la jornada.

¿Se puede enviar a otra persona con una carta de autorización?

IFARHU

No.

El IFARHU informó que la tarjeta será entregada únicamente al acudiente correspondiente y no aceptará cartas de autorización para que otra persona retire el beneficio en su nombre.

Asimismo, quienes tengan la cédula vencida no podrán completar el proceso de entrega, por lo que deberán contar con un documento de identidad vigente.

La entrega de las tarjetas forma parte del proceso de modernización del PASE-U que desarrolla el IFARHU junto con la Caja de Ahorros.