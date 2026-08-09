CSS: asegurados tienen hasta el 18 de agosto para decidir sobre su sistema de pensiones

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) que cumplen con los requisitos establecidos por la nueva legislación tienen hasta el 18 de agosto de 2026 para decidir si ejercen la opción de cambiar al nuevo sistema de pensiones.

La CSS ha utilizado la plataforma Mi Retiro Seguro , disponible mediante Mi Caja Digital, para que los cotizantes puedan revisar información relacionada con sus aportes y realizar proyecciones de su futura pensión.

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Tema de interés: Pagos de jubilados y pensionados: calendario de la CSS para agosto

La institución ha explicado que esta herramienta permite verificar las cuotas acumuladas, revisar los salarios reportados y proyectar el monto estimado de la pensión mediante simulaciones.

¿Quiénes pueden cambiar al nuevo sistema?

El director general de la @CSSPanama, Dino Mon, exhortó a utilizar la herramienta https://t.co/w1oKcfq16m y verificar el aporte de cuotas y garantizar que se cuenta con cobertura de salud. pic.twitter.com/ZRgqKNqdpK — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

No todos los cotizantes tienen la posibilidad de cambiar de sistema.

De acuerdo con la CSS, entre quienes pueden ejercer la opción se encuentran trabajadores adscritos al Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido y determinados trabajadores pertenecientes al Subsistema Mixto, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Ley 462 y su reglamentación.

En particular, la CSS ha explicado que pueden ejercer esta opción los trabajadores del sistema mixto que no cumplan la edad de retiro al 1 de marzo de 2032, además de otros grupos contemplados en la reglamentación.

Por ello, antes de realizar cualquier cambio, el asegurado debe verificar en la plataforma cuál es su situación y si está habilitado para ejercer la opción.

¿Qué pasa si el asegurado no cambia?

La decisión debe tomarse con base en la situación particular de cada trabajador. La normativa establece que las opciones efectuadas son irrevocables, por lo que la CSS recomienda revisar previamente el historial de aportes y las proyecciones de pensión antes de confirmar una elección.

@CSSPanama

La institución también ha insistido en que los asegurados deben comprobar que la información registrada sobre sus salarios y cuotas sea correcta. Si encuentran alguna inconsistencia, deben reportarla para que pueda ser revisada.

¿Cómo consultar la información de la pensión en la CSS?

Los asegurados pueden ingresar a Mi Caja Digital y utilizar la herramienta Mi Retiro Seguro.

El proceso recomendado es:

1. Ingresar a Mi Caja Digital.

Acceder a la plataforma oficial de la CSS.

2. Consultar Mi Retiro Seguro.

Revisar el historial de aportes, las cuotas registradas y la información disponible sobre la futura pensión.

3. Verificar los datos.

Comprobar que los salarios y cuotas registrados sean correctos.

4. Revisar la proyección.

Utilizar las herramientas disponibles para conocer la estimación de la futura pensión.

5. Tomar la decisión.

Si el asegurado cumple los requisitos para ejercer la opción, podrá decidir si permanece en su sistema o cambia al nuevo, teniendo presente que la elección es irrevocable.

La CSS también mantiene orientadores en sus agencias administrativas para brindar asistencia a los asegurados que tengan dudas sobre el proceso.

La CSS recomienda utilizar esta herramienta antes de tomar una decisión porque permite al asegurado conocer su información previsional y contar con elementos para evaluar las opciones disponibles.