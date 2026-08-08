Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2026 - 17:48

PASE-U: IFARHU explica cuándo se depositará el segundo pago de 2026

El director del IFARHU afirmó que los pagos de todos los beneficios, incluido el Concurso General de Becas, se depositarán únicamente por tarjeta.

Pagos del IFARHU por tarjeta. 

Pagos del IFARHU por tarjeta. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que el segundo desembolso de 2026 del programa PASE-U se procesará de forma paralela a la culminación de la entrega de las nuevas tarjetas y al pago correspondiente al primer trimestre.

Desde inicios de julio, la entidad ha entregado 84 mil tarjetas en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y, a partir de la próxima semana, en Colón. Se contempla finalizar las jornadas de distribución a nivel nacional en septiembre.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, reiteró que, una vez culminado este proceso, los pagos de todos los beneficios, incluido el Concurso General de Becas, se depositarán únicamente por esta vía. Con esta modalidad se eliminará la entrega de cheques, lo que representa un gasto de millones de balboas al año.

Además, los padres o acudientes que tengan más de un estudiante en edad escolar recibirán los aportes en un solo plástico, con el propósito de evitar la pérdida de tarjetas.

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