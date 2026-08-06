Pago del PASE-U: estas personas podrán retirar la tarjeta del IFARHU en Colón

Pago del PASE-U por el IFARHU en Colón desde el 11 de agosto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con la Caja de Ahorros, continuará el proceso de modernización del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) con la entrega de tarjetas en la provincia de Colón.

El IFARHU advierte que entregará la tarjeta únicamente a los acudientes por lo que no se aceptarán cartas de autorización y no atenderán a personas con cédulas vencidas.

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La jornada se desarrollará del martes 11 al sábado 22 de agosto de 2026, en los centros de entrega establecidos por la institución y de acuerdo con el cronograma correspondiente. Durante este proceso se entregarán 35,582 tarjetas, que permitirán el cobro del beneficio a 56,467 estudiantes, para un desembolso total de B/.6,254,700.00.

¿Cuándo entregarán las tarjetas del PASE-U en Colón?

El IFARHU realizará la entrega de las tarjetas del 11 al 22 de agosto. Los acudientes deberán consultar previamente el cronograma oficial para conocer el día que les corresponde presentarse y evitar inconvenientes durante la jornada. La atención se brindará en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Qué debe llevar el acudiente?

Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar:

Cédula de identidad personal vigente en el centro de entrega asignado.

en el centro de entrega asignado. Descargar previamente la aplicación Punch by Caja de Ahorros

¿Cuántos estudiantes recibirán el beneficio?

De acuerdo con el IFARHU, durante esta jornada se entregarán 35,582 tarjetas destinadas al cobro del PASE-U por parte de 56,467 estudiantes. El monto total del desembolso contemplado para esta jornada asciende a B/.6,254,700.00.

La institución exhortó a los acudientes y beneficiarios a consultar el calendario oficial y acudir en la fecha que les corresponda para facilitar una atención ordenada y eficiente. El proceso forma parte de la modernización del mecanismo de pago del PASE-U que el IFARHU desarrolla en coordinación con la Caja de Ahorros.