Panamá Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 14:43

SINAPROC advierte que continuarán las lluvias y aguaceros: estas son las zonas bajo vigilancia hoy

SINAPROC emitió un aviso de prevención por lluvias y aguaceros hasta las 5:20 p. m. Conozca las provincias y comarcas incluidas hasta las 5:00 p.m..

SINAPROC advierte que continuarán las lluvias y aguaceros

SINAPROC advierte que continuarán las lluvias y aguaceros

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y aguaceros que se mantendrá vigente hasta las 5:20 p. m.

El aviso contempla sectores del país donde podrían registrarse condiciones lluviosas durante el periodo indicado.

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¿Qué zonas están bajo aviso por SINAPROC?

Según la información difundida por SINAPROC, el aviso incluye:

  • Golfo de Panamá
  • Comarca Ngäbe-Buglé
  • Comarca Guna Yala
  • Darién
  • Colón
  • Panamá
  • Panamá Oeste
  • Coclé
  • Chiriquí
  • Veraguas

SINAPROC recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las medidas de precaución correspondientes ante las condiciones del tiempo.

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