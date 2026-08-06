SINAPROC advierte que continuarán las lluvias y aguaceros: estas son las zonas bajo vigilancia hoy

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y aguaceros que se mantendrá vigente hasta las 5:20 p. m.
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¿Qué zonas están bajo aviso por SINAPROC?
Según la información difundida por SINAPROC, el aviso incluye:
- Golfo de Panamá
- Comarca Ngäbe-Buglé
- Comarca Guna Yala
- Darién
- Colón
- Panamá
- Panamá Oeste
- Coclé
- Chiriquí
- Veraguas
SINAPROC recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las medidas de precaución correspondientes ante las condiciones del tiempo.