Panamá Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 11:09

Paramédicos se reúnen en la presidencia para revisar la reclasificación de su estatus

El gremio agradeció a la presidencia la apertura al diálogo y solicitan agilizar los trámites para concretar la reclasificación del personal.

Presidencia revisa avances del proceso de reclasificación laboral. 

Presidencia revisa avances del proceso de reclasificación laboral.  

Presidencia
María Hernández
Por María Hernández

Representantes de la Asociación Nacional de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas de Panamá fueron recibidos en la Presidencia de la República para revisar los avances del proceso de reclasificación laboral y salarial de aproximadamente 700 paramédicos.

Durante la reunión, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que ya ha reclasificado a 112 profesionales y que se encuentra gestionando los pagos correspondientes, además de abrir 10 nuevas plazas.

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Por su parte, la Caja de Seguro Social (CSS) indicó que el proceso está adelantado, pero la reclasificación y los pagos dependen de la aprobación de su Junta Directiva, cuya decisión se espera conocer este 6 de agosto.

Otras instituciones de ayuda deben esperar aprobación

En instituciones como SUME 911, Sinaproc y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el proceso permanece a la espera de la aprobación de traslados de partidas y créditos adicionales para contar con los recursos necesarios.

Las partes acordaron realizar una nueva reunión el próximo 25 de agosto para dar seguimiento a los compromisos y revisar los aspectos presupuestarios junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, el gremio agradeció la apertura al diálogo y solicitó agilizar los trámites para concretar la reclasificación del personal de atención prehospitalaria.

Representantes de la Asociación Nacional de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas de Panamá fueron recibidos en la Presidencia.

Representantes de la Asociación Nacional de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas de Panamá fueron recibidos en la Presidencia.

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