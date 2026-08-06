Paramédicos se reúnen en la presidencia para revisar la reclasificación de su estatus

Representantes de la Asociación Nacional de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas de Panamá fueron recibidos en la Presidencia de la República para revisar los avances del proceso de reclasificación laboral y salarial de aproximadamente 700 paramédicos.

Durante la reunión, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que ya ha reclasificado a 112 profesionales y que se encuentra gestionando los pagos correspondientes, además de abrir 10 nuevas plazas.

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Por su parte, la Caja de Seguro Social (CSS) indicó que el proceso está adelantado, pero la reclasificación y los pagos dependen de la aprobación de su Junta Directiva, cuya decisión se espera conocer este 6 de agosto.

Otras instituciones de ayuda deben esperar aprobación

En instituciones como SUME 911, Sinaproc y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el proceso permanece a la espera de la aprobación de traslados de partidas y créditos adicionales para contar con los recursos necesarios.

Las partes acordaron realizar una nueva reunión el próximo 25 de agosto para dar seguimiento a los compromisos y revisar los aspectos presupuestarios junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, el gremio agradeció la apertura al diálogo y solicitó agilizar los trámites para concretar la reclasificación del personal de atención prehospitalaria.