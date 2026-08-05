Panamá Nacionales -

Ifarhu ha activado más de 84 mil tarjetas para el pago de becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) avanza con la entrega de tarjetas para el pago de becas, como parte de una nueva modalidad que reemplazará la entrega de cheques, y modernizará el sistema. Hasta el momento se han entregado 84 mil tarjetas, que deben ser utilizadas en gastos relacionados al bienestar de los estudiantes, tales como alimentación, útiles escolares, medicamentos y ropa.