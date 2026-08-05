Panamá coloca USD369.2 millones en deuda a 12 meses: así quedó la tasa

La República de Panamá colocó USD369.20 millones en la séptima subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia fiscal 2026, a un plazo de 12 meses, en una operación que registró una demanda de USD378.67 millones en la primera vuelta.

La emisión tendrá una liquidación el 7 de agosto de 2026 y vencerá el 6 de agosto de 2027 .

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció un precio de corte de 95.14%, equivalente a una tasa de corte de 5.05%, mientras que el rendimiento promedio ponderado de la operación fue de 4.99%.

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¿Cuánto colocó Panamá en la subasta?

El monto total colocado, de USD369.20 millones, estuvo compuesto de la siguiente manera:

USD170.45 millones en ofertas competitivas.

en ofertas competitivas. USD148.80 millones en ofertas no competitivas.

en ofertas no competitivas. USD10 millones correspondientes a la segunda vuelta.

correspondientes a la segunda vuelta. USD39.95 millones entregados en reconocimiento de intereses preferenciales a distintos bancos de la plaza.

La operación corresponde a Letras del Tesoro con vencimiento a un año.

¿Cuál fue la demanda de los inversionistas?

@MEF

La demanda alcanzó USD378.67 millones durante la primera vuelta.

De ese monto, USD229.87 millones correspondieron a ofertas competitivas, cuyos rendimientos esperados se ubicaron entre 4.90% y 5.76%.

El resultado refleja, según el MEF, el interés de los inversionistas por los títulos valores emitidos por Panamá y el dinamismo del mercado local de capitales.

MEF rechazó parte de las ofertas con mayores rendimientos

Al establecer el precio de corte en 95.14%, el MEF declinó el 25.8% de la demanda competitiva de inversionistas que solicitaban rendimientos superiores al costo objetivo de la deuda pública vigente.

Las ofertas no competitivas, los intereses preferenciales y la segunda vuelta fueron liquidados al rendimiento promedio ponderado de 4.99%.

¿Subió el costo de financiamiento de Panamá?

En comparación con julio, el rendimiento de la Letra del Tesoro aumentó 9.66 puntos básicos.

El movimiento se produjo en un contexto de incremento de las tasas internacionales de referencia en dólares.

Durante el último mes, el rendimiento del UST a 12 meses aumentó 22 puntos básicos, hasta ubicarse en 4.02%, mientras que el SOFR a 12 meses subió 10 puntos básicos, hasta 4.09%.

En términos sencillos, esto significa que el costo de financiamiento del Estado panameño a un año aumentó respecto de la subasta anterior, pero el incremento fue menor al registrado por las principales tasas internacionales de referencia.

De acuerdo con la interpretación del MEF, el comportamiento responde al aumento generalizado del costo del financiamiento en dólares y no a un deterioro en la percepción de riesgo sobre Panamá.

¿Qué significa la operación para Panamá?

El MEF destacó que la colocación se realizó por debajo del costo que el mercado asigna a la deuda soberana panameña en su conjunto y consideró el resultado positivo para el manejo de las finanzas públicas.

La institución también resaltó el papel de los participantes del programa de Creadores de Mercado, cuya profundidad de cotización permitió absorber una demanda superior a USD378 millones sin ceder terreno en el precio relativo de la emisión.

El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que continuará administrando las emisiones de deuda bajo criterios de costo y riesgo, con el objetivo de profundizar la liquidez del mercado local de valores del Estado y mantener una trayectoria de reducción del diferencial soberano.