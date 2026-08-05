¿Lo reconoce? Ministerio Público busca a familiares de ciudadano cubano fallecido en Panamá

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a los familiares de Liban Silva Díaz, ciudadano de nacionalidad cubana que falleció a los 45 años de edad en Panamá.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el 8 de octubre de 2025 la Sección de Atención Primaria recibió información sobre la presencia de un cadáver en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

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Al llegar al lugar, las autoridades realizaron la diligencia de inspección y levantamiento del cuerpo.

Durante el procedimiento, se encontró en uno de los bolsillos del fallecido un pasaporte cubano, documento con el que se pudo establecer su identidad como Liban Silva Díaz.

El Ministerio Público busca ubicar a los familiares de Liban Silva Díaz, de nacionalidad cubana, quien falleció a los 45 años de edad.



Indicó que el 8 de octubre del 2025, la Sección de Atención Primaria recibió información sobre un cadáver en el corregimiento de Pueblo Nuevo, y… pic.twitter.com/PWZEiCqkP0 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han logrado ubicar a algún familiar del ciudadano cubano.

Ministerio Público pide ayuda para localizar a sus familiares

La Sección de Atención Primaria de Parque Lefevre, Río Abajo y Pueblo Nuevo adelanta la investigación por la presunta comisión de un delito contra la vida y la integridad personal.

Ante la falta de información sobre los familiares de Silva Díaz, el Ministerio Público solicita la colaboración de las personas que puedan aportar datos que permitan establecer el paradero de algún pariente.

Las autoridades también piden que, si alguna persona reconoce al fallecido o considera que puede ser familiar de Liban Silva Díaz, se comunique con la Sección de Atención Primaria.

¿Dónde comunicarse?

Las personas que tengan información pueden llamar a los siguientes números:

524-9380

524-9381

El Ministerio Público indicó que cualquier información que permita ubicar a los familiares puede ser comunicada a estos números para contribuir con las diligencias que adelanta la investigación.