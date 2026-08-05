Dos exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá reciben amonestación tras enfrentamientos en el Hatillo

Dos exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá recibieron una amonestación verbal durante una audiencia realizada este martes en la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Calidonia, luego de su participación en una protesta que terminó en enfrentamientos en el Edificio Hatillo.

Durante la audiencia se aplicó esta medida a los dos exfuncionarios, quienes estuvieron involucrados en los hechos registrados durante la manifestación.

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El incidente ocurrió en el Edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá, donde la protesta terminó en enfrentamientos.

La audiencia se desarrolló en la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Calidonia, instancia en la que se evaluó la situación relacionada con la participación de los dos exfuncionarios en los hechos.

Alcaldía de Panamá: ¿Qué ocurrió durante la protesta en el Edificio Hatillo?

Este jueves se realizó una audiencia en la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Calidonia, en la que se aplicó una amonestación verbal a dos exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá que estuvieron involucrados en una protesta que terminó en enfrentamientos en el Edificio… pic.twitter.com/VecfVb8IIC — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026

La protesta generó un enfrentamiento en las instalaciones del Edificio Hatillo, situación que posteriormente llevó el caso ante la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Calidonia.

Tras la audiencia, la medida aplicada a los dos involucrados fue una amonestación verbal.

El caso se mantiene como parte de las actuaciones relacionadas con los hechos ocurridos durante la protesta.