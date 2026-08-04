Tanques de gas de 25 libras: reportan falta de venta en comercios de la capital

La disponibilidad de los tanques de gas de 25 libras genera preocupación entre consumidores de distintos sectores de la ciudad de Panamá, luego de que ciudadanos reportaran que algunos quioscos, tiendas y minisúper han dejado de vender este producto.

Los reportes se concentran en puntos como Pedregal, la comunidad de Rana de Oro y sectores de Villa Lobos, donde consumidores aseguran que han acudido a comercios en busca del tradicional tanque subsidiado sin encontrarlo disponible.

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La situación ocurre mientras la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) mantiene operativos de verificación sobre la comercialización de estos cilindros.

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ACODECO asegura que el tanques de gas seguirá disponible

El administrador de la Acodeco, Ramón Anadi, reiteró que “el tanquecito de gas seguirá siendo entregado, es una política de Estado... todos los comercios que están dentro de la cadena de suministro del tanquecito de gas de 25 libras, en el cual hemos encontrado irregularidades,… pic.twitter.com/KWwJY4I1JK — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

El administrador de la ACODECO, Ramón Anadi, aseguró que el suministro del tanque de 25 libras continuará y explicó que las irregularidades detectadas están siendo investigadas.

"El tanquecito de gas seguirá siendo entregado, es una política de Estado", afirmó Anadi. "El tanquecito de gas seguirá siendo entregado, es una política de Estado", afirmó Anadi.

El funcionario explicó que los comercios que forman parte de la cadena de suministro y en los que se hayan encontrado irregularidades serán investigados para determinar en qué punto podrían estar produciéndose los problemas relacionados con el producto.

¿Por qué la ACODECO está realizando operativos?

Las inspecciones buscan verificar diferentes aspectos relacionados con la venta del tanque de gas de 25 libras, entre ellos:

El peso neto del contenido.

del contenido. La presencia y condición del sello de seguridad .

. Que el precio esté visible para el consumidor.

para el consumidor. Que el comercio respete el precio establecido para el producto subsidiado.

Anadi aclaró que un comercio no será sancionado únicamente porque el tanque no contenga el peso neto correspondiente si el sello de seguridad permanece intacto.

Sin embargo, advirtió que sí pueden aplicarse sanciones cuando se detecte un sello de seguridad violado, ausencia del precio a la vista o un cobro superior al establecido para el producto subsidiado.

Comerciantes expresan su inconformidad

La @AcodecoPma aclaró que no habrá desabastecimiento de tanques de gas de 25 libras en comercios, tras detectar irregularidades en el peso. pic.twitter.com/71WOVsFAS1 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

La situación también ha generado malestar entre comerciantes de tiendas, abarroterías y minisúper, quienes cuestionan los operativos realizados por la ACODECO.

Algunos comerciantes sostienen que las irregularidades relacionadas con el peso de los cilindros no necesariamente se originan en sus establecimientos y apuntan a posibles problemas dentro de la cadena de distribución.

El pasado domingo 2 de agosto, algunos comercios optaron por suspender temporalmente la venta de tanques de gas de 25 libras luego de que uno de estos establecimientos fuera sancionado tras detectarse cilindros que no cumplían con el peso establecido.

¿Habrá desabastecimiento de tanques de gas?

Por ahora, ACODECO sostiene que no existe una decisión de suspender la distribución del tanque de 25 libras y que el producto continuará siendo entregado.

No obstante, los reportes de consumidores sobre comercios que no están vendiendo los cilindros mantienen la preocupación sobre la disponibilidad en determinados sectores.

Las autoridades deberán determinar, mediante los operativos e investigaciones, si las dificultades reportadas corresponden a un problema puntual de algunos comercios o si existe una afectación mayor en la cadena de suministro.