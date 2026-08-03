ACODECO descarta desabastecimiento de tanques de gas de 25 libras pese a irregularidades

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) aseguró que no habrá desabastecimiento de tanques de gas de 25 libras, pese a las irregularidades detectadas durante los operativos de inspección que realiza en distintos comercios del país.

La entidad explicó que las verificaciones continuarán con el objetivo de garantizar que los cilindros cumplan con el peso establecido y cuenten con el sello de seguridad correspondiente.

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ACODECO mantendrá operativos de inspección

La ACODECO indicó que los operativos se enfocan en verificar que los tanques de gas de 25 libras sean entregados a los consumidores con el contenido completo y en condiciones que garanticen su seguridad.

El administrador de la Acodeco, Ramón Anadi, reiteró que “el tanquecito de gas seguirá siendo entregado, es una política de Estado... todos los comercios que están dentro de la cadena de suministro del tanquecito de gas de 25 libras, en el cual hemos encontrado irregularidades,… pic.twitter.com/KWwJY4I1JK — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

Además del peso, los inspectores revisan que los cilindros tengan el sello de seguridad exigido para su comercialización.

Comercios no serán sancionados si cumplen con las normas

La institución aclaró que los comercios no serán sancionados siempre que los tanques cumplan con el peso reglamentario y mantengan el sello de seguridad correspondiente.

No obstante, durante las inspecciones realizadas hasta el momento, la ACODECO ha detectado 154 anomalías, por lo que las verificaciones continuarán para asegurar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan proteger los derechos de los consumidores y garantizar que el producto llegue en las condiciones establecidas por la normativa.