CEPANIM 2026: cómo verificar su certificado y dónde ofrecen una mejor tasa para negociarlo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, desde el inicio de la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) , miles de jubilados ya han recibido este beneficio. Durante las primeras tres semanas del proceso, la entidad estima la entrega de 55 mil certificados , lo que representa un desembolso cercano a 16 millones de dólares .

Sin embargo, de los 300 mil ciudadanos registrados en la plataforma oficial, aún existen beneficiarios pendientes por retirar sus certificados, por lo que el MEF continúa con el proceso de distribución y reprogramación de citas.

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¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Si desea conocer si su cita fue reprogramada o revisar el estado de su trámite, siga estos pasos:

Ingrese al portal oficial de CEPANIM: Portal CEPANIM del MEF .

. Inicie sesión con su usuario y contraseña.

Seleccione la opción "Ver mis solicitudes" .

. Consulte el estado actualizado de su trámite.

¿Dónde conviene negociar el CEPANIM?

El dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, Guillermo Cortés, afirmó que la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Funcionarios de la República de Panamá (COOFREP R.L.) ofrece actualmente una tasa más favorable que la del Banco Nacional de Panamá para la negociación de los certificados.

Según explicó, COOFREP R.L. aplica una tasa del 13.07 % al momento de negociar los cuatro certificados del CEPANIM.

No obstante, antes de tomar una decisión, los beneficiarios deben comparar las condiciones financieras, revisar el monto neto que recibirán y solicitar por escrito el detalle de los descuentos, intereses y cargos que aplicará cada entidad.