Estas son las Agroferias del IMA habilitadas en todo el país este 3 y 4 de agosto

Agroferias del IMA. @IMA

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 3 y martes 4 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA en Panamá Lunes 3 de agosto Panamá Oeste Casa comunal de Las Lajas, distrito de Chame. Martes 4 de agosto Chiriquí Cancha comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega. Coclé Casa local de El Caño, en el distrito de Natá. Colón Cuadro deportivo del corregimiento de Gobea, distrito de Donoso. Herrera Cancha techada de El Chumical, distrito de Las Minas. Panamá Este Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo. Veraguas Casa comunal de La Misericordia, en San José ,distrito de Cañazas.

Casa comunal de El Llanillo, en Los Algarrobos, distrito de Santiago. Panamá Oeste Casa cultural de La Mendoza, en el distrito de La Chorrera. Darién Junta Comunal de Aruza Arriba, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe. Comarca Ngäbe-Buglé Comunicad de Hato Cortú, en el distrito de Mironó. Una nueva semana, nuevos puntos para las agroferias del IMA

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/FtlFtD4oOl — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 1, 2026