Estas son las Agroferias del IMA habilitadas en todo el país este 3 y 4 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 3 y martes 4 de agosto, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA en Panamá
Lunes 3 de agosto
Panamá Oeste
- Casa comunal de Las Lajas, distrito de Chame.
Martes 4 de agosto
Chiriquí
- Cancha comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega.
Coclé
- Casa local de El Caño, en el distrito de Natá.
Colón
- Cuadro deportivo del corregimiento de Gobea, distrito de Donoso.
Herrera
- Cancha techada de El Chumical, distrito de Las Minas.
Panamá Este
- Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo.
Veraguas
- Casa comunal de La Misericordia, en San José ,distrito de Cañazas.
- Casa comunal de El Llanillo, en Los Algarrobos, distrito de Santiago.
Panamá Oeste
- Casa cultural de La Mendoza, en el distrito de La Chorrera.
Darién
- Junta Comunal de Aruza Arriba, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
Comarca Ngäbe-Buglé
- Comunicad de Hato Cortú, en el distrito de Mironó.