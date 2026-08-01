Panamá Nacionales -  1 de agosto de 2026 - 16:05

Estas son las Agroferias del IMA habilitadas en todo el país este 3 y 4 de agosto

Estas son las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del lunes 3 y martes 4 de agosto.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

@IMA

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 3 y martes 4 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA en Panamá

Lunes 3 de agosto

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Las Lajas, distrito de Chame.

Martes 4 de agosto

Chiriquí

  • Cancha comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega.

Coclé

  • Casa local de El Caño, en el distrito de Natá.

Colón

  • Cuadro deportivo del corregimiento de Gobea, distrito de Donoso.

Herrera

  • Cancha techada de El Chumical, distrito de Las Minas.

Panamá Este

  • Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo.

Veraguas

  • Casa comunal de La Misericordia, en San José ,distrito de Cañazas.
  • Casa comunal de El Llanillo, en Los Algarrobos, distrito de Santiago.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de La Mendoza, en el distrito de La Chorrera.

Darién

  • Junta Comunal de Aruza Arriba, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Comarca Ngäbe-Buglé

  • Comunicad de Hato Cortú, en el distrito de Mironó.

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