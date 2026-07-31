Panamericana de Avalúos alerta sobre estafas que usan el nombre de la empresa

Panamericana de Avalúos informó que personas ajenas a la organización utilizan de manera indebida el nombre, la imagen y la reputación de la empresa, así como de sus gerentes, para solicitar pagos, anticipos o contratar supuestos servicios no autorizados.

"En virtud de lo anterior, aclaramos que PANAMERICANA DE AVALUOS, S.A. únicamente presta sus servicios a través de sus canales oficiales y del personal debidamente autorizado. Ningún colaborador está facultado para solicitar depósitos o transferencias a cuentas personales ni para gestionar contrataciones fuera de los procedimientos establecidos por la empresa". "En virtud de lo anterior, aclaramos que PANAMERICANA DE AVALUOS, S.A. únicamente presta sus servicios a través de sus canales oficiales y del personal debidamente autorizado. Ningún colaborador está facultado para solicitar depósitos o transferencias a cuentas personales ni para gestionar contrataciones fuera de los procedimientos establecidos por la empresa".

Por tal motivo, la entidad exhortó a la ciudadanía a no realizar pagos ni entregar información personal o financiera sin antes verificar la autenticidad de la solicitud. Asimismo, informó que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes para ejercer las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables.

De recibir una comunicación sospechosa en nombre de la compañía, los usuarios pueden reportarla de inmediato a través de los canales oficiales:

Atención telefónica: 269-1150

Línea alternativa: 223-5585