¿Hay nepotismo en embajadas panameñas? Diputado expone casos y pide explicar salarios y nombramientos

Durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado Jhonathan Vega cuestionó la designación de familiares de altos funcionarios en embajadas y consulados de Panamá en el exterior, al señalar posibles casos de nepotismo.
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Diputado Jhonathan Vega pidió explicaciones sobre nombramientos
Durante su intervención, Vega mencionó nombres de familiares de altos funcionarios del Estado y del presidente José Raúl Mulino que, según indicó, ocupan cargos en embajadas y consulados panameños.
El diputado también solicitó información sobre los salarios que perciben estos funcionarios y los criterios utilizados para sus nombramientos.
Cancillería respondió a los cuestionamientos
El viceministro Carlos Guevara Mann respondió a las consultas formuladas por el diputado durante la sesión de la Comisión de Presupuesto.
Hasta el momento, la información corresponde a cuestionamientos planteados durante el debate legislativo y a las respuestas ofrecidas por el representante de la Cancillería. No se informó sobre decisiones administrativas o judiciales relacionadas con los señalamientos.