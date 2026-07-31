¿Hay nepotismo en embajadas panameñas? Diputado expone casos y pide explicar salarios y nombramientos

Durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado Jhonathan Vega cuestionó la designación de familiares de altos funcionarios en embajadas y consulados de Panamá en el exterior, al señalar posibles casos de nepotismo.

Los cuestionamientos fueron dirigidos al viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, quien compareció ante la comisión para sustentar aspectos relacionados con el presupuesto de la entidad.

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Diputado Jhonathan Vega pidió explicaciones sobre nombramientos

Durante su intervención, Vega mencionó nombres de familiares de altos funcionarios del Estado y del presidente José Raúl Mulino que, según indicó, ocupan cargos en embajadas y consulados panameños.

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El diputado también solicitó información sobre los salarios que perciben estos funcionarios y los criterios utilizados para sus nombramientos.

Cancillería respondió a los cuestionamientos

El viceministro Carlos Guevara Mann respondió a las consultas formuladas por el diputado durante la sesión de la Comisión de Presupuesto.

Hasta el momento, la información corresponde a cuestionamientos planteados durante el debate legislativo y a las respuestas ofrecidas por el representante de la Cancillería. No se informó sobre decisiones administrativas o judiciales relacionadas con los señalamientos.