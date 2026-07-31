Panamá Nacionales -  31 de julio de 2026 - 12:15

Solo el 28 % de las madres panameñas practica lactancia materna exclusiva, advierte Hospital del Niño

La instalación de salas de lactancia en empresas e instituciones del Estado proporcionaría resultados positivos en la promoción de la lactancia materna.

Solo el 28 % de las madres panameñas practica lactancia materna exclusiva.

Solo el 28 % de las madres panameñas practica lactancia materna exclusiva.

Ayla Meinberg - unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Dr. Paul Gallardo, director del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, reiteró los beneficios de la lactancia materna y detalló que «solo un 28 % de las madres panameñas dan lactancia exclusiva».

El centro médico cuenta con un banco de leche. Según explicó el Dr. Gallardo, las madres donantes pueden acudir a la instalación o coordinar el retiro del insumo en sus domicilios.

El especialista enfatizó que la promoción de la lactancia a nivel nacional incentivará a las futuras madres a brindar estos aportes a la salud infantil. Asimismo, señaló que la instalación de salas de lactancia en empresas e instituciones del Estado, sumada a la concesión de permisos laborales para la extracción de leche, representaría un avance significativo para el país.

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