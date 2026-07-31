Solo el 28 % de las madres panameñas practica lactancia materna exclusiva, advierte Hospital del Niño

El Dr. Paul Gallardo, director del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, reiteró los beneficios de la lactancia materna y detalló que «solo un 28 % de las madres panameñas dan lactancia exclusiva».
El especialista enfatizó que la promoción de la lactancia a nivel nacional incentivará a las futuras madres a brindar estos aportes a la salud infantil. Asimismo, señaló que la instalación de salas de lactancia en empresas e instituciones del Estado, sumada a la concesión de permisos laborales para la extracción de leche, representaría un avance significativo para el país.