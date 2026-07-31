Minsa reporta 56 muertes por influenza y más de 4,300 casos de dengue en 2026

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, publicó el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.° 27, del 5 al 11 de julio de 2026, en el que actualiza el comportamiento de enfermedades como influenza, dengue, malaria, zika, chikungunya, leishmaniasis, hantavirus, leptospirosis, viruela símica (Mpox) y gusano barrenador en humanos.
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Influenza: 56 defunciones en lo que va de 2026
Durante la semana epidemiológica 27 se notificó una nueva defunción por influenza, elevando el acumulado anual a 56 fallecimientos.
Según el Minsa:
- El 57.1 % de las defunciones corresponde a hombres.
- El grupo más afectado es el de 65 años y más, con el 58.9 % de los fallecimientos.
- Los menores de un año representan el 12.7 % de las defunciones.
Minsa reitera medidas de prevención
Además, las autoridades indicaron que ninguna de las personas fallecidas estaba vacunada contra la influenza en la temporada actual, mientras que el 82 % tampoco había recibido la vacuna correspondiente a la temporada 2025. Asimismo, el 82 % presentaba factores de riesgo, principalmente asociados con la edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.
Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación, el lavado frecuente de manos, la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelente y la búsqueda oportuna de atención médica ante síntomas son medidas clave para reducir la transmisión de enfermedades y evitar complicaciones, especialmente entre adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.