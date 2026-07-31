Minsa reporta 56 muertes por influenza y más de 4,300 casos de dengue en 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) , a través del Departamento de Epidemiología, publicó el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.° 27, del 5 al 11 de julio de 2026, en el que actualiza el comportamiento de enfermedades como influenza, dengue, malaria, zika, chikungunya, leishmaniasis, hantavirus, leptospirosis, viruela símica (Mpox) y gusano barrenador en humanos.

Entre los datos más relevantes, el informe señala que la influenza acumula 56 defunciones en lo que va del año, mientras que los casos de dengue ascienden a 4,351 en todo el país.

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Influenza: 56 defunciones en lo que va de 2026

Durante la semana epidemiológica 27 se notificó una nueva defunción por influenza, elevando el acumulado anual a 56 fallecimientos.

Según el Minsa:

El 57.1 % de las defunciones corresponde a hombres.

El grupo más afectado es el de 65 años y más, con el 58.9 % de los fallecimientos.

Los menores de un año representan el 12.7 % de las defunciones.

Minsa reitera medidas de prevención

Además, las autoridades indicaron que ninguna de las personas fallecidas estaba vacunada contra la influenza en la temporada actual, mientras que el 82 % tampoco había recibido la vacuna correspondiente a la temporada 2025. Asimismo, el 82 % presentaba factores de riesgo, principalmente asociados con la edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación, el lavado frecuente de manos, la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelente y la búsqueda oportuna de atención médica ante síntomas son medidas clave para reducir la transmisión de enfermedades y evitar complicaciones, especialmente entre adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.