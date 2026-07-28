Minsa busca implementar atención médica a distancia y receta electrónica antes de fin de año

El Ministerio de Salud (Minsa) reafirmó su compromiso con la modernización del sistema sanitario durante la Conferencia de la Ruta Panamericana de Salud Digital (PH4H), organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el respaldo de la Embajada de Japón.

El encuentro reúne en Panamá a autoridades de salud y representantes de países de América Latina y el Caribe para impulsar la interoperabilidad y la transformación digital de los servicios sanitarios.

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MINSA: Telemedicina, inteligencia artificial y receta electrónica

Durante la inauguración, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que la transformación digital será clave para fortalecer la atención primaria y acercar los servicios médicos a las comunidades de difícil acceso.

"La atención primaria va a ser la solución de muchos de los problemas de salud de nuestra población y la tecnología será el instrumento que nos permitirá llegar hasta las comunidades más apartadas", expresó. "La atención primaria va a ser la solución de muchos de los problemas de salud de nuestra población y la tecnología será el instrumento que nos permitirá llegar hasta las comunidades más apartadas", expresó.

El ministro explicó que el Minsa trabaja en una red de atención conectada que permitirá enlazar puestos y centros de salud mediante herramientas digitales, facilitando:

Consultas médicas a distancia.

Uso de inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico.

Implementación de la receta electrónica interoperable.

Además, indicó que la meta es que antes de finalizar el año los pacientes puedan comunicarse desde sus comunidades con un centro de atención médica, recibir orientación profesional y acceder a sus medicamentos cerca de sus hogares.

Drones para distribuir medicamentos

Boyd Galindo también destacó los avances de Panamá en el uso de drones para el transporte de medicamentos hacia comunidades de difícil acceso, una iniciativa que, según las autoridades, ha recibido reconocimiento internacional por su aporte a la salud pública.

Por su parte, Marcelo D'Agostino, jefe de la Unidad de Sistemas de Información y Salud Digital de la OPS, resaltó que Panamá fue el primer país del continente en implementar esta tecnología para la distribución de medicamentos en el sistema público de salud.

Cooperación internacional para modernizar la salud

El embajador de Japón en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga, reiteró el respaldo de su país a la iniciativa y destacó que la tecnología adquiere verdadero valor cuando contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas.

Durante la conferencia, representantes del BID, la OPS y otros organismos coincidieron en que la interoperabilidad de los sistemas de información permitirá fortalecer la continuidad de la atención médica, mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias y facilitar el intercambio seguro de información clínica entre los países.

La Ruta Panamericana de Salud Digital promueve herramientas como el resumen internacional del paciente, los certificados digitales de vacunación y la receta electrónica interoperable, con el objetivo de fortalecer los sistemas de salud de la región.