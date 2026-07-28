Mulino y Fujimori abordan TLC, puertos y un acuerdo de cielos abiertos entre Panamá y Perú

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo su primera reunión oficial con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en la que ambos coincidieron en fortalecer la relación bilateral mediante una agenda enfocada en el comercio, la inversión y la conectividad.
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Puertos, Canal y cielos abiertos
Durante el encuentro también se abordó la posibilidad de fortalecer la cooperación en materia portuaria y la adhesión de Perú al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.
Además, ambos mandatarios acordaron explorar un acuerdo de cielos abiertos, con el propósito de ampliar la conectividad aérea y facilitar el transporte de pasajeros y carga entre Panamá y Perú.
Otro de los temas discutidos fue la posibilidad de que Panamá salga de la lista fiscal en la que actualmente lo mantiene Perú.
Presidente Mulino extiende i nvitación al Foro Económico 2027
El presidente Mulino, acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha, invitó formalmente a la presidenta peruana a participar en el Foro Económico 2027 que organizará en Panamá el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Según el Gobierno panameño, el encuentro busca fortalecer la cooperación bilateral y consolidar nuevas oportunidades de desarrollo económico entre ambas naciones.