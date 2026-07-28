Mulino y Fujimori abordan TLC, puertos y un acuerdo de cielos abiertos entre Panamá y Perú

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo su primera reunión oficial con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori , en la que ambos coincidieron en fortalecer la relación bilateral mediante una agenda enfocada en el comercio, la inversión y la conectividad.

Uno de los principales temas fue la reactivación del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países, con el objetivo de impulsar el intercambio comercial y aprovechar nuevas oportunidades de negocios.

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"Tenemos la disposición de seguir avanzando en nuestra agenda, desempolvar un poco nuestro tratado de libre comercio; yo me voy muy optimista de este nuevo impulso de la relación Perú-Panamá", expresó Mulino. "Tenemos la disposición de seguir avanzando en nuestra agenda, desempolvar un poco nuestro tratado de libre comercio; yo me voy muy optimista de este nuevo impulso de la relación Perú-Panamá", expresó Mulino.

Puertos, Canal y cielos abiertos

Durante el encuentro también se abordó la posibilidad de fortalecer la cooperación en materia portuaria y la adhesión de Perú al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Además, ambos mandatarios acordaron explorar un acuerdo de cielos abiertos, con el propósito de ampliar la conectividad aérea y facilitar el transporte de pasajeros y carga entre Panamá y Perú.

Otro de los temas discutidos fue la posibilidad de que Panamá salga de la lista fiscal en la que actualmente lo mantiene Perú.

Presidente Mulino extiende i nvitación al Foro Económico 2027

El presidente Mulino, acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha, invitó formalmente a la presidenta peruana a participar en el Foro Económico 2027 que organizará en Panamá el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Según el Gobierno panameño, el encuentro busca fortalecer la cooperación bilateral y consolidar nuevas oportunidades de desarrollo económico entre ambas naciones.