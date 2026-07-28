Panamá Nacionales -  28 de julio de 2026 - 11:15

Rita Wald: Ministerio Público ordena indagatoria a Emilio Garzola, detenido por el caso

Rita Wald, oriunda de la provincia de Chiriquí, desapareció el 27 de marzo de 1977 durante el régimen militar en Panamá.

Emilio Garzola Ruiz

Emilio Garzola Ruiz, fue aprehendido por el caso de Rita Wald.

Ana Canto
Por Ana Canto

La fiscal Geomara Guerra explicó las acciones judiciales que adelanta el Ministerio Público en relación con el caso de la dirigente estudiantil Rita Wald, desaparecida en 1977.

Como parte del proceso por el delito de desaparición forzada, la autoridad solicitó la indagatoria y detención provisional de Emilio Garzola Ruiz, quien recientemente llegó al país deportado desde Nicaragua.

La aprehensión de Garzola Ruiz fue ejecutada por la Policía Nacional a su arribo a Panamá, mediante los mecanismos de cooperación internacional de Interpol.

La causa contra el imputado se reactivó luego de que, a finales de 2024, la Fiscalía Superior de Descarga del Área Metropolitana gestionara la reapertura del expediente con el fin de esclarecer los hechos.

Rita, oriunda de la provincia de Chiriquí, desapareció el 27 de marzo de 1977 durante el régimen militar.

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