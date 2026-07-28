Consulta dónde estarán las Agroferias del IMA este miércoles y dónde venderán arroz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA ) informó que este miércoles 29 de julio desarrollará Agroferias en distintos puntos del país, con el objetivo de ofrecer alimentos de la canasta básica a precios accesibles para la población.

La institución indicó que todas las ventas iniciarán a las 8:00 a.m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: IMA cerrará tienda de Chiriquí por agroferia del 29 de julio: conozca el motivo

Agroferias del IMA - Miércoles 29 de julio

Veraguas

Cancha techada de Pixvae , distrito de Las Palmas.

, distrito de Las Palmas. Casa Comunal de La Mata, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya.

Panamá Oeste

Junta Local de Llano Largo, en Playa Leona, distrito de La Chorrera.

Herrera

Cancha de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé.

Chiriquí

Plaza de El Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba.

Coclé

Casa Local de Churuquita Grande, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.

Darién

Escuela de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.

Panamá

Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/fvAFgTw895 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 27, 2026

Venta de arroz y productos de la canasta básica

El IMA recordó que durante estas jornadas también se ofrecerá arroz y otros productos de la canasta básica a precios accesibles, por lo que recomendó a los asistentes acudir con tiempo para realizar sus compras.

La entidad invitó a la población a mantenerse atenta a sus canales oficiales para conocer las sedes programadas para los próximos días.