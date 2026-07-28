Panamá Nacionales -  28 de julio de 2026 - 15:52

Consulta dónde estarán las Agroferias del IMA este miércoles y dónde venderán arroz

El IMA publicó las Agroferias para este miércoles 29 de julio. Conozca los lugares, horarios y dónde se venderá arroz a precio subsidiado.

Agroferias del IMA - Miércoles 29 de julio

Agroferias del IMA - Miércoles 29 de julio

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este miércoles 29 de julio desarrollará Agroferias en distintos puntos del país, con el objetivo de ofrecer alimentos de la canasta básica a precios accesibles para la población.

La institución indicó que todas las ventas iniciarán a las 8:00 a.m.

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Agroferias del IMA - Miércoles 29 de julio

Veraguas

  • Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas.
  • Casa Comunal de La Mata, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya.

Panamá Oeste

  • Junta Local de Llano Largo, en Playa Leona, distrito de La Chorrera.

Herrera

  • Cancha de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé.

Chiriquí

  • Plaza de El Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba.

Coclé

  • Casa Local de Churuquita Grande, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.

Darién

  • Escuela de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.

Panamá

  • Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

Venta de arroz y productos de la canasta básica

El IMA recordó que durante estas jornadas también se ofrecerá arroz y otros productos de la canasta básica a precios accesibles, por lo que recomendó a los asistentes acudir con tiempo para realizar sus compras.

La entidad invitó a la población a mantenerse atenta a sus canales oficiales para conocer las sedes programadas para los próximos días.

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