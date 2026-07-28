IMA cerrará tienda de Chiriquí por agroferia del 29 de julio: conozca el motivo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la población de la provincia de Chiriquí que el miércoles 29 de julio permanecerá cerrada la tienda permanente ubicada en el Mercado Municipal de Bugaba.
Tema de interés: Agroferias del IMA este martes y miércoles - Panamá
IMA invita a la ciudadanía a asistir a la agroferia
El IMA ofreció disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar a los usuarios e invitó a la población a realizar sus compras en la agroferia que se desarrollará ese mismo día en La Concepción.
La institución recordó que estas jornadas buscan acercar productos alimenticios a la comunidad y pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer futuras actividades.