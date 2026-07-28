Bugaba Nacionales -  28 de julio de 2026 - 07:45

IMA cerrará tienda de Chiriquí por agroferia del 29 de julio: conozca el motivo

El IMA informó que su tienda permanente en el Mercado Municipal de Chiriquí permanecerá cerrada debido a la agroferia que se realizará en La Concepción.

IMA cerrará tienda de Chiriquí por agroferia

IMA cerrará tienda de Chiriquí por agroferia

@IMA

La entidad explicó que el cierre temporal responde a la realización de una agroferia en la Plaza del Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba, donde será necesario destinar una mayor cantidad de personal para atender la actividad.

Tema de interés: Agroferias del IMA este martes y miércoles - Panamá

IMA invita a la ciudadanía a asistir a la agroferia

El IMA ofreció disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar a los usuarios e invitó a la población a realizar sus compras en la agroferia que se desarrollará ese mismo día en La Concepción.

La institución recordó que estas jornadas buscan acercar productos alimenticios a la comunidad y pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer futuras actividades.

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