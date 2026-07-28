IMA cerrará tienda de Chiriquí por agroferia del 29 de julio: conozca el motivo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la población de la provincia de Chiriquí que el miércoles 29 de julio permanecerá cerrada la tienda permanente ubicada en el Mercado Municipal de Bugaba.

La entidad explicó que el cierre temporal responde a la realización de una agroferia en la Plaza del Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba, donde será necesario destinar una mayor cantidad de personal para atender la actividad.

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Tema de interés: Agroferias del IMA este martes y miércoles - Panamá

IMA invita a la ciudadanía a asistir a la agroferia

El IMA informa a la población de Chiriquí que, el miércoles 29 de julio, la tienda permanente ubicada en el Mercado Municipal de Bugaba, permanecerá cerrada. #ConPasoFirme pic.twitter.com/F04XD7TBrG — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 27, 2026

El IMA ofreció disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar a los usuarios e invitó a la población a realizar sus compras en la agroferia que se desarrollará ese mismo día en La Concepción.

La institución recordó que estas jornadas buscan acercar productos alimenticios a la comunidad y pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer futuras actividades.