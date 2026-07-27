Perú Nacionales -  27 de julio de 2026 - 17:09

Presidente José Raúl Mulino llega a Perú para asistir a la toma de posesión presidencial

El presidente José Raúl Mulino sostendrá una reunión bilateral con la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori.

Presidente José Raúl Mulino llega a Perú.

Presidente José Raúl Mulino llega a Perú.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Lima, Perú, para asistir este martes 28 de julio a la ceremonia de toma de posesión presidencial para el periodo 2026-2031.

El mandatario y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fueron recibidos con honores por el ministro de la Producción de Perú, César Quispe.

Además de participar en los actos oficiales de juramentación, el jefe de Estado panameño sostendrá una reunión bilateral con la mandataria electa para abordar temas de comercio, inversiones y seguridad.

Durante este viaje oficial, el presidente Mulino está acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha. La Cancillería peruana confirmó la asistencia de otros siete mandatarios latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Nasry Asfura (Honduras) y Daniel Noboa (Ecuador), así como del rey de España, Felipe VI.

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