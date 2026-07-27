Presidente José Raúl Mulino llega a Perú para asistir a la toma de posesión presidencial

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Lima, Perú, para asistir este martes 28 de julio a la ceremonia de toma de posesión presidencial para el periodo 2026-2031.
Además de participar en los actos oficiales de juramentación, el jefe de Estado panameño sostendrá una reunión bilateral con la mandataria electa para abordar temas de comercio, inversiones y seguridad.
Durante este viaje oficial, el presidente Mulino está acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha. La Cancillería peruana confirmó la asistencia de otros siete mandatarios latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Nasry Asfura (Honduras) y Daniel Noboa (Ecuador), así como del rey de España, Felipe VI.