MINGOB capacita a funcionarios para fortalecer la justicia comunitaria.

El Ministerio de Gobierno (MINGOB) continúa con las jornadas de capacitación sobre manejo de procedimientos, dirigidas a funcionarios de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) y de otras unidades administrativas vinculadas a la justicia comunitaria.

El taller tiene como finalidad profundizar, agilizar y optimizar los trámites internos de la DRAC, así como el flujo de los procedimientos dentro de las comisiones.

La actividad contó con la participación de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y del secretario general de la entidad, Eduardo Mitre, quienes intercambiaron conocimientos e ideas con los servidores públicos para fortalecer los procesos y garantizar una mejor gestión de los expedientes.

Por su parte, Idania Perigault, asesora del Despacho Superior del MINGOB, señaló que la iniciativa busca además elevar la calidad de la atención, asegurar la trazabilidad de las causas y garantizar el acceso a la justicia para la ciudadanía.