MINSA presenta estrategia para mejorar la gestión y abastecimiento de medicamentos.

Las autoridades de salud presentaron la estrategia de Mejora de la Gestión Farmacéutica, la cual tiene como objetivo fortalecer los procesos de planificación, abastecimiento, almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos médicos en la red nacional de servicios de salud.

Según el Ministerio de Salud (MINSA), la iniciativa contempla la capacitación técnica del personal, la modernización de la gestión y la implementación de herramientas para la toma de decisiones basadas en datos confiables, con el propósito de garantizar una administración eficiente, transparente y sostenible de los recursos.

Esta estrategia cuenta con el respaldo financiero y técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al respecto, la representante del organismo, Gloria Lugo, detalló que recientemente se aprobó una línea de crédito por 120 millones de dólares, cuya primera operación asciende a 40 millones de dólares para fortalecer el sistema sanitario del país.

“Este apoyo contribuirá a la integración de los servicios de salud, al fortalecimiento de la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles y de la salud materno-infantil, así como a la mejora de la gestión de medicamentos y la ampliación de la atención médica en distritos prioritarios de las áreas rurales e indígenas”, destacó Lugo.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que la optimización de la gestión farmacéutica es un pilar clave en el proceso de integración funcional entre el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS), orientado a eficientizar el uso de los fondos públicos y garantizar la atención de la población.

“Ante el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles y la creciente demanda de los servicios de salud, es indispensable implementar estrategias que fortalezcan la atención primaria, impulsen la telemedicina y aseguren una administración más eficiente de los medicamentos e insumos médicos”, remarcó el titular de salud.

En tanto, el director general de la CSS, Dino Mon, manifestó que la eficiencia en salud no debe medirse únicamente por la reducción de costos, sino por la capacidad de ofrecer mejores resultados a los pacientes. Añadió que la integración entre ambas instituciones permitirá optimizar la infraestructura, el recurso humano y la tecnología disponible, lo que reducirá duplicidades y tiempos de espera.

Finalmente, el MINSA informó que durante la jornada se presentaron las principales acciones para modernizar la gestión farmacéutica, mejorar la disponibilidad de fármacos esenciales y reforzar los mecanismos de control, monitoreo y seguimiento.