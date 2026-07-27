Meduca inicia la coordinación de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre de 2026

La Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación (Meduca) realizó este lunes la primera reunión de coordinación para organizar los desfiles patrios de los días 3 y 4 de noviembre de 2026.

En el encuentro participaron representantes de los estamentos de seguridad e instituciones gubernamentales, con el propósito de planificar las acciones necesarias para el desarrollo de las actividades cívicas.

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MEDUCA coordinará con escuelas y bandas independientes

El coordinador nacional de Desfiles Patrios, Cristóbal Batista, informó que en las próximas semanas se llevarán a cabo reuniones con los centros educativos y las bandas independientes para coordinar los aspectos logísticos y organizativos de las efemérides patrias.

Con el objetivo de organizar los desfiles patrios de los días 3 y 4 de noviembre de 2026, la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del @MeducaPma sostuvo este lunes la primera reunión de coordinación con los estamentos de seguridad e instituciones gubernamentales.



“Las próximas… pic.twitter.com/YapoSM0I08 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 27, 2026

Estas reuniones buscarán definir temas relacionados con la participación de las delegaciones, los recorridos y otros detalles necesarios para el desarrollo de los desfiles.

Buscan garantizar unas fiestas patrias organizadas

Por su parte, el director general de Educación y presidente de la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, Edwin Gordon, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones involucradas.

Además, señaló que este año se redoblarán los esfuerzos para garantizar que las celebraciones patrias se desarrollen de forma organizada y con la coordinación necesaria entre todos los actores participantes.