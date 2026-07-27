ASEP incorpora tecnología para medir en tiempo real la calidad de la telefonía móvil en Panamá

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció la incorporación del Nemo Backpack Pro, una herramienta tecnológica de última generación que permitirá evaluar con mayor precisión y en tiempo real la calidad de los servicios de telefonía móvil que reciben los usuarios en Panamá.

El equipo funcionará como un laboratorio móvil para verificar si las empresas concesionarias cumplen con los estándares de calidad establecidos en sus contratos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: Centro de Salud de Kuna Nega atiende solo urgencias y emergencias por rotura de tubería

Un laboratorio móvil con 12 teléfonos inteligentes

El Nemo Backpack Pro integra 12 teléfonos inteligentes que operan de manera simultánea para analizar el desempeño de las redes móviles de los diferentes operadores.

Durante las pruebas, el sistema mide indicadores como:

Calidad de las llamadas.

Velocidad de transmisión de datos.

Cobertura de la red.

Estabilidad del servicio.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su capacidad de supervisión al incorporar el Nemo Backpack Pro, una herramienta tecnológica de última generación diseñada para evaluar, con precisión y en tiempo real, la calidad de… — ASEP Panamá (@AsepPanama) July 27, 2026

Toda la información recopilada es procesada en una computadora integrada al equipo, desde donde se generan análisis técnicos para evaluar el desempeño de las redes.

ASP permitirá detectar fallas en tiempo real

Una de las principales características del sistema es que transmite los resultados de las mediciones mediante un servidor seguro hacia las oficinas de la ASEP, lo que facilita que los especialistas analicen la información prácticamente en tiempo real.

Con estos datos, la entidad podrá determinar si existen incumplimientos por parte de las empresas concesionarias y adoptar las medidas regulatorias correspondientes.

Inspecciones en centros comerciales, aeropuertos y carreteras

Gracias a su diseño portátil, el Nemo Backpack Pro podrá utilizarse en lugares con alta demanda de conectividad, como centros comerciales, aeropuertos, estadios, edificios corporativos y otros espacios públicos.

Además, el equipo podrá instalarse en vehículos para realizar mediciones mientras se recorren avenidas, carreteras y zonas residenciales y comerciales, evaluando el comportamiento de las redes durante los desplazamientos.

Técnicos recibieron capacitación especializada

Como parte de la implementación de esta tecnología, ingenieros y técnicos de telecomunicaciones de la sede central y de las oficinas regionales de la ASEP recibieron capacitación especializada por parte de la empresa proveedora.

El entrenamiento incluyó sesiones teóricas y prácticas para garantizar el uso adecuado del equipo y la correcta interpretación de los datos obtenidos.