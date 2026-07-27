Patronales de Santiago 2026: horarios de las actividades y presentaciones nocturnas

El próximo fin de semana continuarán las actividades folclóricas y de entretenimiento para celebrar las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.
Presentaciones nocturnas
Durante los festejos, del 30 de julio al 2 de agosto, diversos artistas se presentarán en la tarima XZone. Los asistentes podrán disfrutar de los espectáculos de Akim, Don Pablo Mures, Barbel, Andiex y Valentino. Para más información, se puede consultar la cuenta oficial del evento en Instagram (@xzonepanama).