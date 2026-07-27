Santiago Entretenimiento -  27 de julio de 2026 - 15:03

Patronales de Santiago 2026: horarios de las actividades y presentaciones nocturnas

Durante las patronales de Santiago, en la provincia de Veraguas, se esperan presentaciones artísticas y eventos folclóricos.

Patronales de Santiago Apostol.

Patronales de Santiago Apostol.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El próximo fin de semana continuarán las actividades folclóricas y de entretenimiento para celebrar las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

Calendario de actividades en las patronales de Santiago

  • Jueves 30 de julio: Celebración popular en la placita San Juan de Dios, a partir de las 3:00 p. m.

  • Sábado 1 de agosto:

    • Torneo de fútbol en el estadio Toco Castillo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

    • Mega cabalgata frente a la Gobernación, desde las 3:00 p. m.

  • Domingo 2 de agosto: Paseo folclórico y de carretas en la calle Décima, desde las 2:00 p. m.

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Presentaciones nocturnas

Durante los festejos, del 30 de julio al 2 de agosto, diversos artistas se presentarán en la tarima XZone. Los asistentes podrán disfrutar de los espectáculos de Akim, Don Pablo Mures, Barbel, Andiex y Valentino. Para más información, se puede consultar la cuenta oficial del evento en Instagram (@xzonepanama).

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