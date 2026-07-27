Equipos médicos de Panamá y Estados Unidos fortalecen la atención en el Hospital Nicolás Solano

El Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, recibió la visita de autoridades panameñas y representantes de Estados Unidos para conocer el trabajo que realizan los equipos médicos militares estadounidenses junto con profesionales de la salud panameños.
Contenido de interés: IFARHU inicia entrega de tarjetas del PASE-U en Veraguas desde el 28 de julio
Intercambio de conocimientos entre Panamá y Estados Unidos
Como parte de este programa, especialistas de ambos países brindan atención en áreas como cardiología, obstetricia, audiología y otras especialidades médicas.
Además de atender pacientes, los equipos participan en el intercambio de experiencias profesionales y la transferencia de conocimientos con el personal de salud panameño, con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema sanitario.
Más de 14 mil pacientes atendidos
Según la información divulgada, más de 14,000 pacientes han recibido atención médica a través de esta iniciativa desde noviembre de 2025.
Las autoridades señalaron que este esfuerzo forma parte de la cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos en materia de salud, orientada a fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios médicos y la atención a la población.