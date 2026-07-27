Equipos médicos de Panamá y Estados Unidos fortalecen la atención en el Hospital Nicolás Solano

Intercambio de conocimientos entre Panamá y Estados Unidos

El Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, recibió la visita de autoridades panameñas y representantes de Estados Unidos para conocer el trabajo que realizan los equipos médicos militares estadounidenses junto con profesionales de la salud panameños.

La jornada contó con la participación del ministro de Salud, Boyd Galindo, y se destacó el impacto de la iniciativa Juntos por la Salud, respaldada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

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Intercambio de conocimientos entre Panamá y Estados Unidos

Como parte de este programa, especialistas de ambos países brindan atención en áreas como cardiología, obstetricia, audiología y otras especialidades médicas.

Visité el Hospital Nicolás Solano en La Chorrera junto con el ministro de @MinsaPma, Boyd Galindo, para conocer a los equipos médicos militares de Estados Unidos que trabajan con profesionales de la salud panameños.



A través de #JuntosPorLaSalud, una iniciativa respaldada por… pic.twitter.com/Ay0YDtUKLq — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) July 27, 2026

Además de atender pacientes, los equipos participan en el intercambio de experiencias profesionales y la transferencia de conocimientos con el personal de salud panameño, con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema sanitario.

Más de 14 mil pacientes atendidos

Según la información divulgada, más de 14,000 pacientes han recibido atención médica a través de esta iniciativa desde noviembre de 2025.

Las autoridades señalaron que este esfuerzo forma parte de la cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos en materia de salud, orientada a fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios médicos y la atención a la población.