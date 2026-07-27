ATTT y MOP inspeccionan Capira para mejorar la seguridad vial

Funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y del Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto con técnicos de la Constructora Meco, realizaron una inspección técnica en el distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste.
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ATTT, MOP y Meco coordinan mejoras viales en Capira
Como parte de las acciones, las autoridades revisan y ejecutan mejoras en la señalización vial, así como en el ordenamiento del tráfico, con el propósito de facilitar el tránsito de conductores y reducir los riesgos de accidentes durante el desarrollo de las obras.
La inspección forma parte de las estrategias interinstitucionales para garantizar una circulación más segura y eficiente en uno de los principales corredores viales hacia el interior del país.