ATTT y MOP inspeccionan Capira para mejorar la seguridad vial

Funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) y del Ministerio de Obras Públicas (MOP) , junto con técnicos de la Constructora Meco, realizaron una inspección técnica en el distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste.

El recorrido tuvo como objetivo evaluar las condiciones de movilidad y reforzar las medidas de seguridad vial en el área, donde avanzan los trabajos relacionados con la implementación del Corredor de las Playas.

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ATTT, MOP y Meco coordinan mejoras viales en Capira

Como parte de las acciones, las autoridades revisan y ejecutan mejoras en la señalización vial, así como en el ordenamiento del tráfico, con el propósito de facilitar el tránsito de conductores y reducir los riesgos de accidentes durante el desarrollo de las obras.

La inspección forma parte de las estrategias interinstitucionales para garantizar una circulación más segura y eficiente en uno de los principales corredores viales hacia el interior del país.