MOP iniciará rehabilitación del puente sobre el río Guanche en Colón desde este 27 de julio

MOP iniciará rehabilitación del puente sobre el río Guanche en Colón

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que a partir del lunes 27 de julio comenzarán los trabajos de rehabilitación del puente sobre el río Guanche, ubicado en el distrito de Portobelo, provincia de Colón.

La entidad explicó que la intervención se realizará luego de una evaluación técnica que determinó la necesidad de ejecutar obras para garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de la estructura.

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Trabajos del MOP: ¿Por qué será rehabilitado el puente?

Según informó el MOP, la decisión de intervenir el puente responde a los resultados de una inspección técnica que evidenció la necesidad de realizar trabajos de rehabilitación.

El MOP anunció el inicio de trabajos de rehabilitación del puente sobre el Río Guanche, ubicado en Portobelo, en la provincia de Colón, a partir del lunes 27 de julio, tras una evaluación técnica que determinó la necesidad de intervenir la estructura. pic.twitter.com/TKsJghCXcy — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

El objetivo de las obras es preservar la infraestructura y brindar condiciones seguras para los conductores y residentes que utilizan esta vía.

Trabajos iniciarán el 27 de julio

Las labores comenzarán el lunes 27 de julio y estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

La institución recomienda a los usuarios de la vía mantenerse atentos a la señalización instalada en el área y seguir las indicaciones del personal encargado de la obra, ya que durante la ejecución de los trabajos podrían registrarse restricciones parciales del tránsito.

El MOP informará oportunamente sobre el avance de las labores y cualquier medida adicional para minimizar las afectaciones a quienes transitan por este sector de la provincia de Colón.