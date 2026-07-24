Mulino ve positivo reabrir el Consulado de Panamá en Montería tras solicitud del nuevo presidente de Colombia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó la reapertura del Consulado de Panamá en Montería, Colombia, tras atender una solicitud pública efectuada por el presidente electo del país vecino, Abelardo De La Espriella.

El anuncio se dio en respuesta a las declaraciones hechas por De La Espriella durante un acto público en Montería. En dicho evento, el alcalde de la ciudad, Hugo Kerguelén, le solicitó gestionar tanto la reactivación de la sede consular panameña como el establecimiento de una ruta aérea directa entre Montería y la Ciudad de Panamá.

Ante esta petición, De La Espriella señaló que conversaría con el mandatario panameño para evaluar la reactivación de un consulado honorario y realizar acercamientos comerciales con la aerolínea para habilitar la conexión aérea.

Posteriormente, el presidente Mulino confirmó a través de su cuenta en la red social X que daría instrucciones inmediatas para reabrir la delegación consular en la capital del departamento de Córdoba.