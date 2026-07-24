Argentina enviará militares a Panamá para participar en el ejercicio multinacional Panamax 2026

Argentina participará en el ejercicio militar multinacional Panamax 2026, que se desarrollará en Panamá del 27 de julio al 15 de agosto, con el despliegue de 56 efectivos de sus Fuerzas Armadas, tras la autorización del presidente Javier Milei.

La medida fue oficializada este viernes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que autoriza la salida del territorio argentino de personal y medios de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército para integrarse a las maniobras militares.

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Argentina desplegará 56 efectivos en Panamax 2026

De acuerdo con el decreto, Argentina participará en el ejercicio por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, uno de los principales aliados del presidente Milei en materia de política exterior.

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Argentina participarán desde el próximo lunes en Panamá del ejercicio militar multinacional Panamax 2026.



Mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente argentino, Javier Milei, autorizó la salida del… pic.twitter.com/ZPI1GBUoVi — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

El Ejecutivo argentino indicó que la participación en Panamax 2026 permitirá fortalecer la interoperabilidad y la integración doctrinal de las Fuerzas Armadas con otros países de la región.

"Desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de defensa nacional, participar del ejercicio multinacional Panamax 2026 mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal de las Fuerzas Armadas Argentinas a nivel regional", señala el decreto.

¿Qué es el ejercicio Panamax 2026?

El Gobierno argentino destacó que Panamax 2026 forma parte de las acciones de cooperación militar en el continente americano bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom).

Además, sostuvo que estas maniobras contribuyen a fortalecer la confianza mutua, la integración y la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de los países participantes, al tiempo que reflejan el compromiso de Argentina con la estabilidad regional y la seguridad internacional.

Países que participarán en Panamax 2026

Las maniobras, cuya base estará en la ciudad de Panamá, reunirán a fuerzas militares de los siguientes países:

Panamá

Estados Unidos

Argentina

Brasil

Belice

Chile

Colombia

Ecuador

El Salvador

Guatemala

México

Paraguay

Perú

Panamax es uno de los principales ejercicios militares multinacionales del continente y tiene como objetivo fortalecer la coordinación y la respuesta conjunta ante escenarios que puedan afectar la seguridad regional y la protección de infraestructuras estratégicas como el Canal de Panamá.

FUENTE: EFE