Panamá Nacionales -  24 de julio de 2026 - 09:36

IFARHU entrega las nuevas tarjetas y el pago del PASE-U para este sábado 25 de julio

Se les recuerda a los acudientes que deben presentar su cédula física y vigente para el retiro de la nueva tarjeta PASE-U del IFARHU.

Pago del PASE-U en Panamá.

Pago del PASE-U en Panamá.

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este sábado 25 de julio la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, en la provincia de Coclé.

Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el sábado 25 de julio

Agencia regional de Aguadulce

Distrito de Aguadulce

  • Corregimiento de Aguadulce: I.P.T. Industrial Aguadulce y Col. Rodolfo Chiari

Dirección provincial de Coclé

Distrito de Penonomé

  • Penonomé, Chigüirí Arriba, Toabré, Tulú y Río Indio.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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