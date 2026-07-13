Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 12:14

PASE-U: ¿qué requisitos necesita para usar la nueva aplicación móvil de pago?

Aquellos acudientes que no cuenten con un dispositivo móvil compatible con la aplicación podrán solicitar la tarjeta para recibir el pago del PASE-U.

Nueva tarjeta de débito del PASE-U. 

Nueva tarjeta de débito del PASE-U. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Esta semana, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) detalló el procedimiento que deben seguir los acudientes para activar y utilizar el PASE-U digital a través de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros.

Para completar el proceso de validación y acceso, se deben cumplir los siguientes pasos:

  • Verificación de datos: El personal ubicado en los centros de retiro validará la información de los estudiantes y sus acudientes para habilitar el beneficio en el sistema.

  • Presentación de documento: El acudiente deberá presentar únicamente su cédula de identidad personal en formato físico y vigente.

  • Alternativa sin teléfono compatible: Aquellos acudientes que no cuenten con un dispositivo móvil compatible con la aplicación podrán solicitar una tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros. Este plástico les permitirá acceder a los fondos y realizar compras en los comercios afiliados.

¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros?

  • Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).
  • Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.

Esta herramienta tecnológica podrá utilizarse para verificar los depósitos y los fondos registrados en la cuenta de la tarjeta física, plataforma a través de la cual se transferirán todos los pagos del PASE-U.

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