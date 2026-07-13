PASE-U: ¿qué requisitos necesita para usar la nueva aplicación móvil de pago?

Nueva tarjeta de débito del PASE-U.

Por Ana Canto Esta semana, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) detalló el procedimiento que deben seguir los acudientes para activar y utilizar el PASE-U digital a través de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros.

Para completar el proceso de validación y acceso, se deben cumplir los siguientes pasos:

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Verificación de datos: El personal ubicado en los centros de retiro validará la información de los estudiantes y sus acudientes para habilitar el beneficio en el sistema.

Presentación de documento: El acudiente deberá presentar únicamente su cédula de identidad personal en formato físico y vigente.

Alternativa sin teléfono compatible: Aquellos acudientes que no cuenten con un dispositivo móvil compatible con la aplicación podrán solicitar una tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros. Este plástico les permitirá acceder a los fondos y realizar compras en los comercios afiliados. ¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros? Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).

Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS). Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular. Esta herramienta tecnológica podrá utilizarse para verificar los depósitos y los fondos registrados en la cuenta de la tarjeta física, plataforma a través de la cual se transferirán todos los pagos del PASE-U.