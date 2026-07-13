Aprehenden a tres funcionarios y dos exfuncionarios por presunto peculado.

Cinco personas fueron aprehendidas por la presunta comisión del delito de peculado durante varios operativos de la Operación Fondo Claro, desarrollados en las provincias de Veraguas, Herrera y Darién por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional.
Las pesquisas guardan relación con anomalías detectadas en la emisión de cheques destinados a la compra de materiales de construcción para mejoras de viviendas, donaciones y servicios prestados. La lesión patrimonial al Estado se estima en un millón 471 mil 640 dólares con 75 centavos ($1,471,640.75).