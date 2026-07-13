Veraguas Nacionales -  13 de julio de 2026 - 11:29

Aprehenden a tres funcionarios y dos exfuncionarios por presunto peculado

Los funcionarios fueron aprehendidas por la presunta comisión del delito de peculado durante varios operativos en Veraguas, Herrera y Darién.

Aprehenden a tres funcionarios y dos exfuncionarios por presunto peculado.

Aprehenden a tres funcionarios y dos exfuncionarios por presunto peculado.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Cinco personas fueron aprehendidas por la presunta comisión del delito de peculado durante varios operativos de la Operación Fondo Claro, desarrollados en las provincias de Veraguas, Herrera y Darién por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional.

Entre los investigados se encuentran tres funcionarios y dos exfuncionarios. El grupo está integrado por un exrepresentante del corregimiento de Ponuga (durante los periodos 2009-2014, 2014-2019 y 2019-2024) y cuatro tesoreros de juntas comunales de la provincia de Veraguas.

Las pesquisas guardan relación con anomalías detectadas en la emisión de cheques destinados a la compra de materiales de construcción para mejoras de viviendas, donaciones y servicios prestados. La lesión patrimonial al Estado se estima en un millón 471 mil 640 dólares con 75 centavos ($1,471,640.75).

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