Aprehenden a tres funcionarios y dos exfuncionarios por presunto peculado. Policía Nacional

Por Ana Canto Cinco personas fueron aprehendidas por la presunta comisión del delito de peculado durante varios operativos de la Operación Fondo Claro, desarrollados en las provincias de Veraguas, Herrera y Darién por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional.

Entre los investigados se encuentran tres funcionarios y dos exfuncionarios. El grupo está integrado por un exrepresentante del corregimiento de Ponuga (durante los periodos 2009-2014, 2014-2019 y 2019-2024) y cuatro tesoreros de juntas comunales de la provincia de Veraguas.

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