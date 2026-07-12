Panamá Nacionales -  12 de julio de 2026 - 16:30

Este lunes 13 de julio inicia el pago de quincenas a servidores públicos

Los pagos darán inicio este lunes 13 de julio a nivel nacional únicamente para el primer grupo del calendario del MEF.

Pagos según el calendario del MEF. 

Pagos según el calendario del MEF. 

@MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó en su calendario de pagos que los desembolsos para los servidores públicos correspondientes a este mes comenzarán este lunes 13 de julio. Los pagos continuarán los días martes 14 y miércoles 15 de julio.

Pago de quincenas de julio

Primer grupo: lunes 13 de julio

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Segundo grupo: martes 14 de julio

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Tercer grupo: miércoles 15 de julio

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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