El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó en su calendario de pagos que los desembolsos para los servidores públicos correspondientes a este mes comenzarán este lunes 13 de julio. Los pagos continuarán los días martes 14 y miércoles 15 de julio.
Panamá Nacionales - 12 de julio de 2026 - 16:30
Este lunes 13 de julio inicia el pago de quincenas a servidores públicos
Los pagos darán inicio este lunes 13 de julio a nivel nacional únicamente para el primer grupo del calendario del MEF.
Pago de quincenas de julio
Primer grupo: lunes 13 de julio
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Segundo grupo: martes 14 de julio
- Asamblea Nacional
- Contraloría General
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Tercer grupo: miércoles 15 de julio
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Adminsitración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/
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