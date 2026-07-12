Caso DGI: una mujer queda detenida y otra con arresto domiciliario por blanqueo de capitales

Otras dos ciudadanas aprehendidas mediante la Operación Pandora fueron llevadas este domingo ante un juez de garantías. A una de las investigadas se le imputaron cargos por la presunta comisión de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos, ordenándosele la medida cautelar de detención provisional.

Por su parte, la otra implicada fue imputada por delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos; a ella se le dictó la medida de depósito domiciliario debido a padecimientos de salud que fueron debidamente sustentados durante la audiencia. Ambas personas están vinculadas a una red que presuntamente se dedicaba a eliminar cuentas millonarias dentro del sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI).