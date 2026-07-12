Panamá Nacionales -  12 de julio de 2026 - 17:16

Caso DGI: una mujer queda detenida y otra con arresto domiciliario por blanqueo de capitales

Ambas mujers están vinculadas a una red que presuntamente se dedicaba a eliminar cuentas millonarias dentro del sistema e-Tax de la DGI.

Dos mujeres detenidas por el caso de la DGI.

Dos mujeres detenidas por el caso de la DGI.

Ana Canto
Por Ana Canto

Otras dos ciudadanas aprehendidas mediante la Operación Pandora fueron llevadas este domingo ante un juez de garantías. A una de las investigadas se le imputaron cargos por la presunta comisión de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos, ordenándosele la medida cautelar de detención provisional.

Por su parte, la otra implicada fue imputada por delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos; a ella se le dictó la medida de depósito domiciliario debido a padecimientos de salud que fueron debidamente sustentados durante la audiencia. Ambas personas están vinculadas a una red que presuntamente se dedicaba a eliminar cuentas millonarias dentro del sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI).

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